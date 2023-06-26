Родителей не было дома, а младший брат убежал: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал девочку

В Синельниково Днепропетровской области мужчина залез в чужой дом и изнасиловал 12-летнюю девочку. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

"Подозреваемый, находясь на одной из улиц города, зашел в дом, где когда-то жил его знакомый. В настоящее время указанное домовладение снимала другая семья с детьми. Убедившись в отсутствии взрослых, мужчина схватил 12-летнюю девочку и затащил в другую комнату. В тот момент младший мальчик выбежал во двор и скрілся. Злоумышленник, применив силу, изнасиловал девочку. Соседи, услышав крик ребенка, вызвали полицию и прибежали на место совершения преступления", — рассказали в прокуратуре.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время ему избрана безальтернативная мера пресечения содержания под стражей.

Напомним, в Полтавской области, в городе Глобино, 28-летний житель Кременчугского района изнасиловал малолетнюю девочку.

Читайте также: