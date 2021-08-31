Родителей не было дома: под Одессой спасатели сняли с окна 2-летнего ребенка

Родителей не было дома: под Одессой спасатели сняли с окна 2-летнего ребенка

Мальчик взобрался на подоконник многоэтажки.

В городе Черноморск Одесской области спасли малолетнего ребенка. Мальчик стоял на подоконнике на 2-м этаже многоэтажного жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Спасателям сообщили, что по улице Первого мая, 42 необходима помощь. Они прибыли на место происшествия, где обнаружили мальчика, который стоит на подоконнике открытого окна.

"Ребенок находился один в квартире без присмотра взрослых. Сотрудники ГСЧС с помощью трехколенной лестницы сняли ребенка с подоконника и передали работникам милиции. С мальчиком все в порядке", — говорится в сообщении.

Возраст ребенка не уточняется.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Полиция выясняет, почему ребенок находился один дома и где в это время были его родители.

Как сообщалось, в Бердянске Запорожской области из окна 4 этажа выпала 2-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Правоохранителям 46-летняя мать объяснила, что когда она отвлеклась на несколько минут, ее дочь залезла на подоконник, оперлась на москитные сетки, которая не выдержала напора.

Новости Украины: в аквапарке Днепра погиб ребенок

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку