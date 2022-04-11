Родителей просят быть бдительными: оккупанты используют украинских детей для разведки позиций ВСУ

Оккупанты толкают детей к уголовной ответственности, выманивая у них информацию о позициях украинских военных.

Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки позиций Вооруженных сил Украины.

"Поэтому СБУ обращается ко всем родителям с просьбой быть внимательными по поводу переписок и контактов своих сыновей и дочерей", — сообщили в Службе безопасности Украины.

Так, в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram. Захватчики обещали заплатить деньги за информацию о позициях украинских военных на территории города.

Тем временем в Луганской области двое российских солдат действовали не через мессенджер, а непосредственно предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местах расположения и маршрутах передвижения войск ВСУ. Парень испугался, однако оккупанты его "успокоили", мол, из-за того, что он несовершеннолетний, наказания за преступление избежит.

"Благодаря вмешательству украинских силовиков ребята не успели передать информацию врагу. В настоящее время рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности. СБУ напоминает, что в Украине она наступает, когда лицу исполняется 16 лет, а в отдельных случаях – с 14 лет", — подытожили в СБУ.

Напомним, в Херсоне блогеру прокуратура заочно объявила подозрение в государственной измене.

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