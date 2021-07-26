Мэр пригрозил педагогам "соответствующими действиями".

В Кропивницкому родителей детей, обучающихся в детских садах и школах заставляют сдавать деньги. При этом все учебные заведения города получают достаточное финансирование.

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Об этом в понедельник, 26 июля, во время аппаратного совещания сообщил городской председатель Кропивницкого Андpей Райкoвич, пишет dostyp.com.ua.

По словам мэра города, к нему начали поступать массовые жалобы о поборах в школах и детсадах. При этом Райкович отметил, что в городе школы и детсады обеспечены финансово. А за вымогательство средств ответственные педагоги и директора учебных заведений.

"Я предупреждаю, если мне будут предоставлены официальные дoказательства, чтo в учреждениях требовали или собирали деньги, то будут и соответствующие действия. Это пpинципиальние вещи", — сказал Райкович.

Напомним, в МОН рассказали, пойдут ли дети в школу от 1 сентября.

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