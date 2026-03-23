Родители будут платить до 5100 грн: в Украине возвращают жесткие штрафы за пропуски уроков

МОН возвращает ответственность за посещение школ

Реклама

В Украине начнут штрафовать родителей до 5100 грн. за пропуски школы их детьми.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовый, передает «Интерфакс-Украина».

Как будет работать механизм контроля?

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева уточнила, что речь идет не о новых правилах, а о возвращении к нормам, действовавшим до пандемии и полномасштабному вторжению.

Реклама

«На сегодняшний день мы говорим о синхронизации действия со стороны Минобразования и со стороны Министерства внутренних дел, в частности Национальной полиции, которая должна отслеживать факт наличия ребенка в учебном заведении. А при отсутствии ребенка в течение длительного промежутка времени мы должны сигнализировать об этом как в Службу по делам детей, так и в Нацполицию, которые должны прилагать усилия для того, чтобы найти ребенка. После этого в зависимости от причины включаются те или иные механизмы ответственности», — сказала Надежда Кузьмичева.

Кроме того, образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик выступает за сокращение с 10 до 5 дней разрешения детям не посещать школу без медицинской справки, а также усиление ответственности для родителей.

Как будут наказывать прогульщиков и их родителей

В издании напоминают, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за уклонение от обязанностей по обеспечению обучения ребенка предусмотрена административная ответственность:

Первое нарушение — штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-1700 грн),

Повторные нарушения в течение года — от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-5100 грн).

