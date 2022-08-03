"Родители будут выбирать сами": Шкарлетт объяснил, как будет проходить обучение с 1 сентября

В Украине к обучению в режиме оффлайн готовы 30% школ. Однако форму обучения будут выбирать сами родители, учитывая вопросы безопасности.

Министр образования и науки Сергей Шкарлетт отметил, что совместно с ГСЧС проведено почти 30 тысяч проверок. Сегодня государственные органы и местные власти совместно пытаются обеспечить укрытиями больше школ, чтобы учебный процесс начался оффлайн.

Об этом Шкарлетт рассказал в эфире телемарафона.

"В начале июля было гораздо меньше процентов готовности (школ к началу офлайн-обучения — ред.) — около 17-18%. На 1 августа мы можем констатировать, что 30% уже готовы к началу офлайна", — отметил Шкарлетт.

В то же время, министр заверил, что на первом месте остается безопасность детей, и родители сами будут определять, какую форму обучения выбирать.

"Хочу отметить: безопасность на первом месте. Родители будут выбирать: если отец или мать считает, что у ребенка есть опасность при посещении школы, в этом контексте дети могут учиться по программе онлайн, либо семейной, либо индивидуальной учебой, либо экстернатом, поэтому эти условия предусмотрены", — подчеркнул Шкарлетт.

По его словам, школы могут рассматривать разные варианты оптимизации учебного процесса. Например, применять посменное обучение, смешанное обучение – часть предметов онлайн, часть офлайн и т.д. Это необходимо для того, чтобы снизить одновременное пребывание в школе большого количества детей.

Напомним, ранее министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что государство погасит задолженности для студентов-контрактников с оккупированных территорий и зоны боевых действий. Освободят от оплаты и студентов, которые находились в оккупации или блокировании ранее, и не могут выплатить долг за обучение.

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