Родители детей с инвалидностью теперь могут оформить отсрочку в Резерв+: детали

Министерство обороны Украины сообщило о новой возможности для родителей детей с инвалидностью: теперь они могут получить отсрочку в системе Резерв+ без лишней бюрократии.

Об этом сообщили в Минобороны.

Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах и отправляет результат прямо на смартфон пользователя. Это позволяет оформить отсрочку быстро, прозрачно и без необходимости собирать справки или стоять в очередях.

Кто может подать запрос:

родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Если оба родителя являются военнообязанными, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку. Важно, чтобы информация об установленной инвалидности была действующей и внесенной в информационные системы Министерства социальной политики, ГРАГС и Пенсионного фонда Украины.

Как подать запрос через Резерв+

Обновите приложение до последней версии в AppStore или Google Play (рекомендуется включить автоматическое обновление). Авторизуйтесь в приложении. На главном экране нажмите три точки → выберите «Подать запрос на отсрочку» → выберите нужный тип отсрочки. Отправьте запрос и ожидайте уведомления с результатом.

Что делать в случае отказа

Система может отказать из-за отсутствия или неполноты данных в государственных реестрах о ребенке или его инвалидности.

Обновить информацию можно:

онлайн в Электронном кабинете лица с инвалидностью;

в учреждениях ЦНАП, органах социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства или Пенсионном фонде Украины.

Если сообщение предлагает обратиться в ОСЗН или ЦПАУ, быстрее всего обновление данных происходит через ОСЗН, поскольку их специалисты сразу вносят изменения в реестр. В ЦПАУ процедура может занимать больше времени, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки.

Если система сообщает, что реестры временно недоступны, следует повторить запрос позже. Также стоит проверять, чтобы записи об инвалидности были действующими — в случае окончания срока действия документа услуга будет временно недоступна.

Документы для обновления данных

При обращении в ЦНАП или ОСЗН необходимо иметь:

свидетельство о рождении или ID-карту ребенка;

РНОКПП ребенка (если есть);

пенсионное удостоверение (если есть);

медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о) для несовершеннолетних или справку МСЭК (форма № 157-1/о) для совершеннолетних;

РНОКПП одного из родителей;

выписку о зарегистрированном месте проживания.

Для пользователей Электронного кабинета достаточно скан-копий этих документов.

Если система не находит ребенка, специалист ЦПАУ или ОСЗН проверяет данные вместе с заявителем — иногда проблема возникает из-за ошибок в серии и номере свидетельства, номере медицинского заключения или дате осмотра.

