- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 613
- Время на прочтение
- 2 мин
Родители детей с инвалидностью теперь могут оформить отсрочку в Резерв+: детали
Министерство обороны упростило получение отсрочки для родителей детей с инвалидностью.
Министерство обороны Украины сообщило о новой возможности для родителей детей с инвалидностью: теперь они могут получить отсрочку в системе Резерв+ без лишней бюрократии.
Об этом сообщили в Минобороны.
Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах и отправляет результат прямо на смартфон пользователя. Это позволяет оформить отсрочку быстро, прозрачно и без необходимости собирать справки или стоять в очередях.
Кто может подать запрос:
родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Если оба родителя являются военнообязанными, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку. Важно, чтобы информация об установленной инвалидности была действующей и внесенной в информационные системы Министерства социальной политики, ГРАГС и Пенсионного фонда Украины.
Как подать запрос через Резерв+
Обновите приложение до последней версии в AppStore или Google Play (рекомендуется включить автоматическое обновление).
Авторизуйтесь в приложении.
На главном экране нажмите три точки → выберите «Подать запрос на отсрочку» → выберите нужный тип отсрочки.
Отправьте запрос и ожидайте уведомления с результатом.
Что делать в случае отказа
Система может отказать из-за отсутствия или неполноты данных в государственных реестрах о ребенке или его инвалидности.
Обновить информацию можно:
онлайн в Электронном кабинете лица с инвалидностью;
в учреждениях ЦНАП, органах социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства или Пенсионном фонде Украины.
Если сообщение предлагает обратиться в ОСЗН или ЦПАУ, быстрее всего обновление данных происходит через ОСЗН, поскольку их специалисты сразу вносят изменения в реестр. В ЦПАУ процедура может занимать больше времени, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки.
Если система сообщает, что реестры временно недоступны, следует повторить запрос позже. Также стоит проверять, чтобы записи об инвалидности были действующими — в случае окончания срока действия документа услуга будет временно недоступна.
Документы для обновления данных
При обращении в ЦНАП или ОСЗН необходимо иметь:
свидетельство о рождении или ID-карту ребенка;
РНОКПП ребенка (если есть);
пенсионное удостоверение (если есть);
медицинское заключение об инвалидности (форма № 080/о) для несовершеннолетних или справку МСЭК (форма № 157-1/о) для совершеннолетних;
РНОКПП одного из родителей;
выписку о зарегистрированном месте проживания.
Для пользователей Электронного кабинета достаточно скан-копий этих документов.
Если система не находит ребенка, специалист ЦПАУ или ОСЗН проверяет данные вместе с заявителем — иногда проблема возникает из-за ошибок в серии и номере свидетельства, номере медицинского заключения или дате осмотра.
Напомним, ранее мы писали о том, что кто имеет право на отсрочку от мобилизации сейчас и что может измениться не вдоль.