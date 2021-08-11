Родители ездили по знахарям и мазали какой-то мазью: подробности смерти от ожогов 2-летней девочки в Чернигове

Родители ездили по знахарям и мазали какой-то мазью: подробности смерти от ожогов 2-летней девочки в Чернигове

Девочку после ожогов лечили дома 5 дней, а только когда ее состояние ухудшилось, доставили в больницу.

В Чернигове в областной больнице 2 августа умерла 2-летняя Леся Г* из села Григорьевка. У ребенка были тяжелые ожоги, а родители поздно обратились за профессиональной медицинской помощью.

О том, как случилось так, что ребенок оказался в таком состоянии, сообщает издание Gorod.cn.ua.

2-летнюю Лесю госпитализировали в больницу только через 5 дней после того, как она получила ожоги. В течение двух недель девочка боролась за свою жизнь, но медикам не удалось ее спасти, поскольку, по их словам, ребенка привезли поздно.

Леся из двойни, ее брату Павлику удалось обойти емкость с кипятком.

В тот день родители детей 18-летняя Дата и 29-летний Иван резали птицу и закипятили воду. Девочка села в таз с кипятком и обожгла ягодицы, спину и живот. Родители врача не вызывали и в больницу ребенка не доставляли, зато стали заниматься самолечением — ездили по знахарям из соседних сел, те дали им какую-то мазь.

Лишь на пятый день, когда к ним наведалась мать мужа и увидела страдания ребенка, заставила родителей отвезти Лесю в больницу.

Оказалось, что мама девочки училась на медика, но из-за замужества обучение прекратила. Супруги, по словам соседей, полностью благонадежные, и семья на учете соцслужб не находился.



Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Возможно, в процессе следствия дело переквалифицируют.

Напомним, что Черниговской области от ожогов умерла 2-летняя девочка - родители не вызвали медиков.

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