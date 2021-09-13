Родители оставили под наблюдением знакомых: в Харькове годовалая девочка выпала с третьего этажа

Родители оставили под наблюдением знакомых: в Харькове годовалая девочка выпала с третьего этажа

Состояние ее здоровья медики оценивают как тяжелое.

В Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Состояние здоровья медики оценивают как тяжелое.

По словам правоохранители, родители ребенка оставили малышку под присмотром своих знакомых. Однако те недосмотрели и девочка выпала из окна кухни.

Продолжается досудебное расследование по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. Максимальное наказание предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ребенок погиб, выпав из окна четвертого этажа.

Новости Украины: в Николаеве 3-летний мальчик выпал из окна, а в Одессе его сверстник - погиб

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