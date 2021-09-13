Родители оставили под наблюдением знакомых: в Харькове годовалая девочка выпала с третьего этажа

Состояние ее здоровья медики оценивают как тяжелое.
В Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Состояние здоровья медики оценивают как тяжелое.
По словам правоохранители, родители ребенка оставили малышку под присмотром своих знакомых. Однако те недосмотрели и девочка выпала из окна кухни.
Продолжается досудебное расследование по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. Максимальное наказание предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве ребенок погиб, выпав из окна четвертого этажа.