Родители отказались от прививки из-за религии: в Минздраве рассказали подробности о полиомиелите в 1,5-летнего ребенка

Медики устанавливают контактных лиц ребенка.
В Ровенской области в 1,5-летнего ребенка медики диагностировали полиомиелит. Родители ребенка сознательно отказались от прививки по религиозным убеждениям.
Об этом сообщили в пресс-службе МЗ.
"Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Первые симптомы проявились 1 сентября, уже 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей", — отметили в Минздраве.
В области уже работает команда медиков и вирусологов, которые устанавливают всех контактных лиц.
"Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни", — отметили в Минздраве.
Отметим, что полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду.
Напомним, оперативный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Центра общественного здоровья предупреждал о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине.