Родители пережили шок: в Тернополе в маршрутке 4-летний мальчик травмировался медицинской иглой, которая была в сиденье

Ребенку за три месяца нужно сделать дополнительные анализы, чтобы получить окончательные результаты.

В Тернополе в маршрутке №13 4-летний мальчик случайно укололся медицинской иглой, которая была в сиденье. Родители волновались, чтобы ребенок не подхватил ВИЧ-инфекцию и отвезли мальчика к медикам.

Об этом пишет terminovo.te.ua со ссылкой на отца мальчика Николая Петрука.

Мужчина рассказал, что его жена с сыном возвращались с прогулки и сели в маршрутку №13. Пока мать расплачивалась с водителем, мальчик побежал вперед и сел на свободное место. Тогда ребенок пожаловался матери на то, что укололся. Женщина увидела, что из штанов ребенка торчит медицинская игла, а на ноге есть прокол. Мать сразу отвезла ребенка в травмпункт.

Медики объяснили, что все будет хорошо, главное, чтобы игла была давно использованной, поскольку только при таких условиях возможно инфицирование опасной болезнью. Впоследствии родители увезли ребенка в Центр профилактики и борьбы со СПИДом. Там им порекомендовали сделать анализ через три месяца, поскольку только тогда можно сделать вывод о вероятности инфицирования.

"Как нам объяснили, на 99% ВИЧ-инфекции нет, так она неустойчива к воздействию окружающей среды и чаще всего передается из крови в кровь, например когда медики травмируются во время операции случайно колются после введения инъекций. Также нам сказали, что обязательно через полгода сдать анализ крови на гепатит, потому что он устойчив и может остаться на игле длительное время. Инкубационный период гепатита — полгода", — говорит отец мальчика Николай Петрук.

Отец мальчика рассказал, что они не обращались в полицию, поскольку пережили шок и волновались за состояние здоровья сына.

В Тернопольском городском совете сообщили, что им ничего об инциденте неизвестно. Перевозчик, в маршрутке которого травмировался ребенок, ситуации не комментирует.

В отделе коммуникации полиции в Тернопольской области говорят, что люди часто сообщают об иглах в подъездах, заброшенных дворах, под мостами. Жалоб об игле в маршрутке в полицию еще не поступало.



Напомним, в Одессе родителей будут судить за халатность.

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