Родители подорвались на мине: восьмерых детей-сирот усыновил их 24-летний дядя-военный

Самому старшему ребенку в семье – 13 лет, самому младшему – 2 месяца.

Восьмерых детей из Житомирщины, ставших сиротами после гибели их родителей на мине, усыновил их 24-летний дядя-военнослужащий.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"В семье Дубовец из Житомирщины восемь детей. Старшему 13 лет. Самой младшей 2 месяца. Живут в селе Копище, что на границе с Беларусью. На днях родители трагически погибли, их авто подорвалось на мине", — отметила Верещук.

Фото: Ирина Верещук

По ее словам, заявление на попечительство восьми сирот подал их родной дядя. Мужчине – 24 года, он военный.

"Во время войны много трагедий. Но жизнь должна идти дальше. Благодаря вот такому молодому парню, который взял на себя ответственность за восемь детей. А наша с вами задача – сделать так, чтобы такой парень знал, что он не сам", – подытожила министр.