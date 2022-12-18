Родители подорвались на мине: восьмерых детей-сирот усыновил их 24-летний дядя-военный

Самому старшему ребенку в семье – 13 лет, самому младшему – 2 месяца.
Восьмерых детей из Житомирщины, ставших сиротами после гибели их родителей на мине, усыновил их 24-летний дядя-военнослужащий.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"В семье Дубовец из Житомирщины восемь детей. Старшему 13 лет. Самой младшей 2 месяца. Живут в селе Копище, что на границе с Беларусью. На днях родители трагически погибли, их авто подорвалось на мине", — отметила Верещук.
По ее словам, заявление на попечительство восьми сирот подал их родной дядя. Мужчине – 24 года, он военный.
"Во время войны много трагедий. Но жизнь должна идти дальше. Благодаря вот такому молодому парню, который взял на себя ответственность за восемь детей. А наша с вами задача – сделать так, чтобы такой парень знал, что он не сам", – подытожила министр.
Ранее ТСН.ua писал, что известно о семье с 1,5-летним мальчиком, которых убила российская ракета в Кривом Роге.
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