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Родители погибших участников боевых действий на Донбассе обратились к российским матерям и женам

Родители погибших участников боевых действий на Донбассе обратились к российским матерям и женам

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Родители погибших участников боевых действий на Донбассе обратились к российским матерям и женам

Видео будут распространять в соцсетях.

Остановить войну и не отпускать своих сыновей воевать с Украиной. Такое обращение к матери России записали в Днепре родители погибших участников боевых действий на Востоке.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 16 февраля.

Отмечается, что люди собрались на аллее Героев возле портретов своих детей, чтобы просить больше такого не допустить.

Видео будут распространять в соцсетях. Надеются таким образом достучаться до сознания российских матерей и жен.

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Родители погибших участников боевых действий на Востоке обратились к российским матерям и женам | Новости Украины

Родители погибших участников боевых действий на Востоке обратились к российским матерям и женам | Новости Украины
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