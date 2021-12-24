Родители пьянствовали: в Одесской области из семьи забрали шестерых детей

На супругов составили протоколы.

В Березовском районе Одесской области из семьи изъяли шестерых детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

В Центр социально-психологической реабилитации направили четыре девочки и два мальчика в возрасте от 5 до 14 лет. Сотрудники ювенальной полиции рассказали, что родители малышей злоупотребляют спиртными напитками и не уделяют внимание воспитанию и развитию детей.

С супругами проводили профилактические беседы, но никаких изменений не произошло. Также мужчину и женщину уже привлекали к административной ответственности за домашнее насилие и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В настоящее время на супругов составили протоколы по ст. 173-2 и ст. 184 КУоАП.

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Напомним, что в Тернополе по ул. Микулинецкой спасли 4-летнего мальчика, который жил в антисанитарии с агрессивным сожителем матери, который угрожал его избить.

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