- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 442
- Время на прочтение
- 1 мин
Родители школьников будут иметь право работать дистанционно при одном условии — указ Зеленского
Закон касается тех, чьи дети учатся онлайн, но есть нюансы.
Если дети до 14 лет учат онлайн, родители смогут работать удаленно.
Об этом говорится в соответствующем законе, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Перейти на дистанционную работу может только один из родителей: это нужно утверждать с работодателем.
Напомним, в Одессе заработала новая подземная школа. Там проходят уроки без перерыва на тревогу и будут обучать 700 учащихся. Кроме того, пространство будет использоваться как культурный центр и молодежный хаб. Средства на строительство предоставили Евросоюз, Литва и Ирландия.
Ранее речь шла о том, что летние каникулы официально начнутся 1 июля, а уже 1 сентября учащиеся вернутся за школьные парты.
Читайте также