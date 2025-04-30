ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
442
Время на прочтение
1 мин

Родители школьников будут иметь право работать дистанционно при одном условии — указ Зеленского

Закон касается тех, чьи дети учатся онлайн, но есть нюансы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Родители школьников будут иметь право работать дистанционно при одном условии — указ Зеленского

Если дети до 14 лет учат онлайн, их родители имеют право работать дистанционно / © pixabay.com

Если дети до 14 лет учат онлайн, родители смогут работать удаленно.

Об этом говорится в соответствующем законе, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Перейти на дистанционную работу может только один из родителей: это нужно утверждать с работодателем.

Напомним, в Одессе заработала новая подземная школа. Там проходят уроки без перерыва на тревогу и будут обучать 700 учащихся. Кроме того, пространство будет использоваться как культурный центр и молодежный хаб. Средства на строительство предоставили Евросоюз, Литва и Ирландия.

Ранее речь шла о том, что летние каникулы официально начнутся 1 июля, а уже 1 сентября учащиеся вернутся за школьные парты.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie