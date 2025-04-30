Если дети до 14 лет учат онлайн, их родители имеют право работать дистанционно / © pixabay.com

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Если дети до 14 лет учат онлайн, родители смогут работать удаленно.

Об этом говорится в соответствующем законе, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Перейти на дистанционную работу может только один из родителей: это нужно утверждать с работодателем.

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Напомним, в Одессе заработала новая подземная школа. Там проходят уроки без перерыва на тревогу и будут обучать 700 учащихся. Кроме того, пространство будет использоваться как культурный центр и молодежный хаб. Средства на строительство предоставили Евросоюз, Литва и Ирландия.

Ранее речь шла о том, что летние каникулы официально начнутся 1 июля, а уже 1 сентября учащиеся вернутся за школьные парты.

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