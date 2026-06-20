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Родители вернулись, но было поздно: в Ровном во время пожара погиб 10-летний мальчик
В Ровно в пожаре погиб 10-летний мальчик, пока родители спасали других детей.
В Ровно в результате пожара в квартире погиб 10-летний мальчик.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
По словам правоохранителей, 60-летний хозяин дома, его 51-летняя жена, 14-летний сын с инвалидностью и 2-летний внук находились на кухне, когда почувствовали запах доносившегося из спальни дыма. Родители начали эвакуировать детей. Когда вернулись за спавшим в комнате 10-летним сыном, спасти не успели, ведь огонь быстро охватил помещение. Малолетний мальчик погиб.
Спасатели потушили пламя, однако квартира выгорела полностью.
В дом также пришла родственница семьи, которая от шока потеряла сознание. Полицейские-психологи быстро отреагировали и оказали женщине помощь. Также с отравлением в больницу доставили троих детей и женщину из соседней квартиры, угрозы их жизни нет.
Установлено, что родители имеют восемь детей, пятеро из которых совершеннолетние. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
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