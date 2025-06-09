Родители вывозят 17-летних сыновей за границу: грозит ли Украине потерянное поколение

Для пересечения границы 17-летний юноша должен иметь при себе документы / © ТСН.ua

Реклама

В Украине есть случаи, когда родители увозят 17-летних сыновей за границу. Причина — страх мобилизации этих ребят в будущем.

Такое мнение высказала в интервью «РБК-Украина» образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

«У меня нет статистики, поэтому не могу сказать, массовая ли эта проблема. Но об этом мы периодически говорим с образовательными управленцами на уровне областей и громад, что в 10-11 классах начинает учиться одно количество детей, а заканчивает классы совсем другое. Дети не отчисляются из наших школ, а переходят на дистанционное обучение», — сказала она.

Реклама

По статистике, в текущем году на НМТ зарегистрировалось 312 490 человек. Это на 18% меньше, чем в прошлом. 20 071 ребенок сдает тест за границей. Большинство стран, куда едет наша молодежь, не нуждаются в тесте НМТ.

«Чаще решение уехать с ребенком принимают именно родители. Я говорила с родителями, которые принимали такие решения, и они обращали внимание на неоднозначность заявлений о мобилизации с 18-летнего возраста. Но уезжают за границу не только 17-летние парни, но и девушки», — уточнила она.

Напомним, 31 декабря 2024 года Кабмин принял постановление №1558 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабмина Украины по отдельным вопросам ведения военного учета и призыва граждан во время мобилизации».

Законом предусмотрено, что взятию на персонально-первичный и персональный военный учет в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях подлежат граждане Украины из числа призывников в возрасте с 16 (в год достижения 17-летнего возраста).

Реклама

Мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста. То есть идти в военкомат нужно не в момент, когда исполнилось 16, а в год, когда парню исполнится 17 лет.

После введения в Украине военного положения был ограничен выезд за границу лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений).

До достижения 16-летнего возраста дети могут пересекать границу Украины только в сопровождении взрослого — родителя, опекуна или уполномоченного лица. Начиная с 16 лет, подростки имеют право путешествовать самостоятельно, но обязательно должны иметь действующий загранпаспорт.

В то же время согласно статье 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» все юноши, которым в текущем году исполняется 17, подлежат взятию на военный учет. Это означает, что пограничная служба имеет право проверять, выполнено ли это требование.

Реклама

Прогноз НБУ

В этом году еще около 200 тысяч украинцев уедут за границу, по прогнозам Национального банка Украины. В прошлом году эта цифра составила 500 тысяч. В этом же отчете НБУ говорится, что с 2026 года начнется возвращение мигрантов в Украину (а это 200 тысяч), а в 2027 году — полмиллиона.

Социальные опросы показывают, что количество украинских мигрантов, намеренных остаться за границей после войны, растет. Поэтому, по оценкам НБУ, не ожидается массовый и скорый возврат украинских мигрантов.

Дальнейшую миграцию из Украины, говорят, обуславливают высокие риски безопасности, постоянные обстрелы, разрушения, снижение качества жизни.