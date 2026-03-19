Родители закопали тело младенца у мусорника, чтобы "замести следы": детали трагедии в Винницкой области

В Винницкой области супругам сообщено о подозрении из-за смерти ребенка и попытки скрыть событие. Предварительно, они закопали тело 2-месячного младенца возле свалки.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В Винницкой области правоохранители подозревают супругов в оставлении младенца без надлежащего ухода, что привело к его смерти. После этого родители, по данным следствия, зарыли тело ребенка вблизи свалки.

По информации следствия, семья из Погребищенской общины состояла на учете социальных служб из-за ненадлежащих условий проживания и проблем с воспитанием детей. Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем и совершал домашнее насилие, а раньше часть детей уже изымали из семьи.

Впоследствии правоохранители установили их местонахождение и обстоятельства происшествия. Тело ребенка было эксгумировано, назначен ряд экспертиз для установления причин смерти.

После собрания доказательств супругам сообщили о подозрении по фактам злостного неисполнения родительских обязанностей и оставлении ребенка в опасности, повлекшем смерть. Мужчине также инкриминируют пытки детей.

В настоящее время трое других детей из этой семьи находятся в приемной семье. Прокуратура проверяет действия социальных служб, которые должны осуществлять надзор за семьей.

Мужчину и женщину ждет суд.

Ранее мы писали, что 7-летний ребенок в Закарпатье умер, вероятно, от истощения. Матери сообщили о подозрении в злостном неисполнении родительских обязанностей. По данным следствия, у мальчика были тяжелые врожденные заболевания и он нуждался в постоянном лечении, однако необходимой помощи и ухода длительное время не получал. Социальные службы неоднократно фиксировали опасные условия проживания и изымали ребенка из семьи, после чего он находился в реабилитационном центре. К моменту смерти состояние мальчика резко ухудшилось, а его вес составлял около 11 килограммов.