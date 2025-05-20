Родители заковали в цепь и сожгли сына на Закарпатье: детали жестокого убийства и приговор суда

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В мае 2024 года Закарпатье потрясло ужасное преступление — 10-летнего мальчика жестоко убили собственные родители. Суд вынес приговор: супруги получили по 9 лет заключения.

Об этом сообщило издание «Новости Закарпатья»

Как установило следствие, трагедия произошла 13 мая 2024 года. 31-летняя мать и ее 35-летний сожитель находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они обвинили ребенка в краже мобильного телефона и денег.

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Сожитель привязал мальчика металлической цепью за шею к столбу и зафиксировал его навесным замком. Ключ от замка он передал матери. Через 10-15 минут ребенка освободили, однако на этом пытки не закончились.

Женщина продолжила издевательства: в ходе так называемого «воспитательного разговора» она облила мальчика горючей жидкостью из пластиковой бутылки. По ее словам, она не знала, что это был бензин. В этот момент рядом находился ее сожитель, который курил сигарету. Через несколько минут тело ребенка вспыхнуло.

Родители пытались потушить пламя самостоятельно, но не обратились за медицинской помощью сразу. Только через несколько часов они вызвали скорую. Ребенок получил около 80% ожогов тела и попал в реанимацию. Через несколько дней мальчик умер от полученных травм.

Во время судебного процесса мать частично признала вину — в разрешении привязать сына к столбу и в затягивании с вызовом врачей. В то же время она утверждала, что не подозревала об опасности жидкости, которой облила ребенка.

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Суд признал обоих виновными по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

15 мая 2025 года обоим обвиняемым назначено по 9 лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован в Закарпатском апелляционном суде в течение 30 дней.

Соседи и родственники сообщили, что мальчик длительное время подвергался домашнему насилию. О случаях издевательств знали и местные социальные службы. После трагедии в семье изъяли еще одного ребенка.

Напомним, СБУзадержала 17-летнего шпиона, который работал на РФ и «сливал» ВСУ.

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