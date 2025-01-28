Родители застукали свою дочь в постели с мужчиной: то, что они сделали шокирует

Отец девушки, застукав пару в постели, полиции не вызвал и решил самостоятельно поквитаться с любовником дочери. Все могло закончиться трагически.

В Кривом Роге к испытательному сроку приговорили мужчину, который застукал свою несовершеннолетнюю дочь в постели с мужчиной. Он набросился на вероятного любовника девушки, избил его, закрыл в гараже, из-за чего парень пытался совершить суицид.

Об этом говорится в приговоре Долгинцевского районного суда города Кривого Рога.

По данным суда, инцидент произошел в августе 2024 года. Подсудимый вместе с женой вернулись домой. Там они увидели свою полуобнаженную несовершеннолетнюю дочь и незнакомого мужчину, который оказался военнослужащим.

Отец заподозрил, что у пары были половые отношения. Он набросился на вероятного любовника своей дочери и избил его. Затем мужчина заставил потерпевшего сесть в авто и вывез его в гараж. Там мужчина еще раз избил знакомого дочери и закрыл его в подвале. Через полчаса мужчина вернулся и увидел, что потерпевший повесился. Он бросился спасать парня и отвез его в больницу. К счастью, медики реанимировали потерпевшего.

В январе потерпевший и подсудимый заключили соглашение о примирении.

На суде отец девушки вину признал, он просил утвердить соглашение о примирении. Потерпевший отметил, что он не против заключения этого соглашения.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 120 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Полтавской области к 6 годам лишения свободы приговорили мужчину, воспитывающего троих детей, из-за сексуальных домогательств к 11-летней девочке.

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