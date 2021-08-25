Родительские ссоры: в Кропивницком мужчина напал на ребенка и сломал нос его матери

Родительские ссоры: в Кропивницком мужчина напал на ребенка и сломал нос его матери

Мужчина был возле дома вместе со своей несовершеннолетней дочерью.

В г. Кропивницкий возле жилого дома мужчина ударил в затылок малолетнего мальчика и его мать, которая прибежала спасать ребенка.

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Об этом говорится в решении Кировского районного суда.

Как отмечается, мужчина был возле дома вместе со своей несовершеннолетней дочерью. Там он ударил рукой по затылку малолетнего мальчика. Мать ребенка, которая прибежала спасать сына, во время конфликта также пострадала: ее агрессор ударил кулаком в лицо. Медики диагностировали у женщины перелом костей носа.

Во время суда потерпевшая отказалась от претензий к нападающему, отметив, что их конфликт исчерпан. Суд закрыл дело.

Напомним, в Измаиле человек ударил ножом бывшую и скрылся с места преступления домой. 54-летняя женщина пыталась защитить от бывшего сожителя свою дочь, которую тот толкал во дворе.

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