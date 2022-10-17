Родительские субботы ноября 2022 года: когда верующие будут поминать предков

Для православных верующих ноябрь — особый месяц. Ведь на него приходится сразу четыре родительских субботы. Хотя Церковь официально признает только одну – Дмитровскую. Читайте в материале ТСН.ua, когда поминальные субботы ноября и какие традиции существуют.

Родительские субботы в ноябре 2022 года: даты

Единственной отцовской субботой, официально признанной Церковью, является Дмитровская суббота. В 2022 году она приходится на 5 ноября. Но украинцы традиционно поминали предков в последний месяц осенью по субботам. Итак, даты других родительских суббот 2022 года:

12 ноября – Кузьмина суббота;

– Кузьмина суббота; 19 ноября – Михайловская суббота;

– Михайловская суббота; 26 ноября – родительская суббота перед Филиппом.

Старожилы говорят, что не нужно каждую родительскую субботу нести в церковь панихиду. Как правило, выбирали только одну из них.

Официально закрепленной в правилах православной церкви только Дмитровская суббота. Однако в записях этнографов можно найти упоминания и о других "именных" поминальных днях. В народе их было принято называть " осенние деды ".

После последней родительской субботы уже начинался Рождественский пост, который также принято называть Филипповкой. Продолжается он с 28 ноября до самого Сочельника (т.е. до 6 января 2023 года).

Дмитровская поминальная суббота: традиции

Дмитровская поминальная суббота: традиции / Фото: pixabay.com

Исторически Дмитровская суббота существует с XIV века. Тогда поминали только воинов, погибших во время битвы. Но потом начали вспоминать всех своих предков.

В православной вере молитва за умерших имеет не менее важное значение, чем молитва за живых. Это – особое благословение рода. Поэтому, лучше приобрести небольшой блокнотик "Памятник", куда вы будете записывать имена живых и умерших, чтобы за них молились. Памятник можно брать с собой в храм или использовать во время домашней молитвы.

Вечером перед каждой родительской субботой в церквях традиционно правят парастас или всенощное бдение.

Что можно делать на Дмитровскую субботу

На Дмитровскую субботу традиционно с самого утра идут в церковь. После литургии начинается заупокойная панихида – это специальное богослужение. Священники зачитывают Памятники и поминальные записки, переданные верующими. В эти дни полезно причаститься.

Как писать записку " За упокой ":

перечислите в ней имена всех умерших близких и родных;

обратите внимание, что в записках можно упоминать только тех, кто умер в православной вере;

но дома за иноверцев тоже можно молиться.

Затем обязательно зажигается свеча. В церковной традиции свечи играют роль пожертвования. Вообще свечи разрешено ставить в любой подсвечник, но на Дмитровскую субботу лучше выбрать канон. Это специальный подсвечник для свечей за упокой, имеющий форму прямоугольного стола с крестом. Перед каноном священник совершает панихиду. Во время богослужения можно ставить свечи за всех родственников и близких, кого хотите вспомнить в молитве.

Часто в церквях на родительские субботы ставят большой пожертвующий стол. Пожертвования следует оставлять только по зову души. Можно класть все кроме мясных продуктов. Обычно на столе оставляют печенье, хлеб, растительное масло, муку, крупы. Их после богослужения раздают бедным людям, в детские дома, нуждающимся.

После панихиды можно пойти на кладбище. Там еще раз молятся о душе родственников и близких, которых уже нет с нами. Также зажигают свечу. А вот оставлять еду – это не христианская традиция. Поэтому от нее лучше отказаться. Не стоит осквернять кладбище грязными словами, курением, алкоголем.

В этот день можно приготовить поминальный обед. Его сопровождают и кончают молитвами. За столом обычно вспоминают хорошие дела и положительные черты характера умерших.

Что нельзя делать в Дмитровскую субботу

Что нельзя делать в Дмитровскую субботу / Фото: pixabay.com

вспоминать умерших плохими словами;

не стоит плакать за усопшими, потому что это может принести только тревогу;

в церкви нельзя оставлять мясные продукты, алкоголь (кроме кагора);

не поминайте усопших спиртными напитками;

лучше не устраивать громких вечеринок и не шуметь – этот день стоит провести в тишине;

не оставляйте на кладбищах пищу и алкоголь.

Молитва на Дмитровскую субботу 2022

Вспоминая усопших в Дмитровскую субботу, стоит прочитать такую молитву:

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих (имена), родственников моих (имена), благотворителей моих (имена), и всех тех, кто положил жизнь свою за волю Украины (имена), и всех христиан, и всякую душу, которая почила и нуждается в Твоей милости, и прости им все вины их, свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное, и сотвори им вечную память. Аминь.