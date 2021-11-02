"Родительский киднепинг": к регистрации в Верховной Раде готовятся два важных законопроекта

9 ноября состоятся общественные обсуждения этих законопроектов.

Народные депутаты Украины от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" готовят к регистрации в Верховной Раде Украины два крайне важных законопроекта: "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за самовольное изменение места жительства ребенка одним из родителей" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию некоторых вопросов в спорах по определению места и условий участия в воспитании малолетнего ребенка".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный лидер женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ" Ирина Суслова. Она призвала всех неравнодушных к этому ужасному явлению присоединиться к обсуждению законопроектов.

По ее словам, 9 ноября 2021 года в режиме онлайн в Комитете Верховной Рады Украины по правам человека под председательством народного депутата из депутатской группы "Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" Дмитрия Лубинца состоятся общественные обсуждения этих законопроектов.

Свои предложения и желание принять участие в этом мероприятии можно отправлять по электронному адресу text.zakonu@gmail.com с указанием ФИО и должности до 8 ноября 2021 года. Ссылка на Zoom будет отправлена письмом по вашему электронному адресу.

"Я неоднократно поднимала очень болезненную для всего украинского общества тему "родительского киднепинга", жертвами которого становятся тысячи детей. Истории, с которыми ко мне обращаются родители, у которых украли родного ребенка, до боли похожи друг на друга. Из-за пробелов в законодательстве, как правило, родители-похитители остаются без наказания, что стимулирует новые случаи "родительского киднепинга", которые ежедневно становятся более открытыми, циничными и жестокими", — пишет Ирина Суслова.

Она добавила, что эти законопроекты разрабатывались рабочей группой во главе с председателем Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцем и представителями профильных учреждений. Они внедряют уголовную ответственность за "родительский киднепинг" и предусматривают дополнительные возможности при рассмотрении гражданских споров по определению места жительства ребенка с одним из родителей.

"Надеюсь, вместе нам удастся урегулировать законодательные пробелы и предложить органам исполнительной власти действенный механизм, который сделает невозможным такие преступления", — говорит Ирина Суслова.

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