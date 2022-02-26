Родившиеся под обстрелами: в Украине в укрытиях появляются малыши

Только накануне стало известно о трех новорожденных.

Жизнь не прекращается даже под обстрелами: дети появляются не только в роддомах, но и в бомбоубежищах и подвалах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Херсоне в роддоме, обустроенном в бомбоубежище, родились два мальчика.

"Две новые жизни, которые в своем генетическом коде уже имеют Войну. Мы и они никогда не забудем, и никогда не простим", – сказал министр.

В пятницу, 25 февраля, в киевском метро родилась девочка. Ребенка назвали Мия.

life.pravda.com.ua

"Мия родилась в приюте этой ночью в стрессовой среде – бомбардировке Киева. Ее мама счастлива после этих тяжелых родов", – пишет активистка и экозащитница Анна Гопко.

life.pravda.com.ua

Как сообщалось, Днепр стал объектом ракетных ударов после вторжения в Украину войск Российской Федерации: в подвале больницы организовали импровизированное бомбоубежище. В подвал переместили около десяти младенцев, которые находились в отделении новорожденных.