"Родная, мы тебя не подведем!", — Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

"Родная, мы тебя не подведем!", — Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент подчеркнул: Украина занимает достойное место среди свободных, демократических государств.

24 августа 1991 года Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины. В 30-ю годовщину президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с важным праздником.

Свое приветствие президент опубликовал на странице в Twitter.

"30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас — вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная! Мы тебя не подведем!", — отметил президент Украины.

30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас — вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная! Мы тебя не подведем! pic.twitter.com/zyWcqZrhJF — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 24, 2021

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началось в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

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