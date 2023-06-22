Родной брат водителя одесского военкома выехал в Испанию как человек с инвалидностью: детали

Скандальное одесское войско Евгений Борисов, на мать которого записано роскошное поместье в Испании на 3 млн евро, вывез за границу брата своего водителя.

Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача "Батальон Испания" на "УП".

Журналист заметил возле роскошного поместья водителя, который впоследствии сам решил преследовать съемочную группу.

Расследователи выяснили, что этим парнем является Николаев Игорь Михайлович, 2003 года рождения. Это родной брат водителя одесского военкома Борисова – Николаева Михаила.

Братья водителя одесского военного заметили в Испании

"Брат этого парня не просто водитель, а сотрудник Одесского областного ТЦК и СП. То есть старший брат работает водителем одесского военкома, а младшего брата зафиксировали в Испании за рулем машины матери военкома Борисова. Так у нас родилась версия, что младший брат — это испанский водитель одесского военного комиссара Борисова", – добавил автор расследования.

Источники журналистов в Госпогранслужбе сообщили, что Игорь Николаев получил загранпаспорт только в 2022 году уже во время полномасштабного вторжения. Пока он уже дважды покидал страну — на 4 месяца и на 5. Именно во время второго выезда журналисты и "поймали" Игоря Николаева в Испании.

"Парень уехал из Украины в Испанию как инвалид ІІІ группы. Для того чтобы ездить на авто матери военного комиссара", — говорит Ткач.

Николаев-старший уверял журналистов, что не знает, что его брат делает в Испании, но сказал, что он может покинуть территорию страны, потому что является лицом с инвалидностью.

Сам Евгений Борисов признал, что старший Николаев был его водителем, но два года назад. А младшего, Игоря, который ездит на машине, зарегистрированной на мать военкома, Борисов якобы не знает.

Напомним, СМИ показали роскошное имение и офис в Испании семьи одесского военкома Евгения Борисова. Сам Борисов все отрицает.

Впервые о том, что одесский военком владеет элитной недвижимостью в Испании, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в апреле этого года.

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