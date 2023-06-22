Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Родной брат водителя одесского военкома выехал в Испанию как человек с инвалидностью: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2571
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Родной брат водителя одесского военкома выехал в Испанию как человек с инвалидностью: детали

Роскошная вилла одесского военкома на курорте Марбелья в Испании / Фото: Украинская правда

По словам Михаила Ткача, парень, скорее всего, работает водителем матери военного комиссара.

Скандальное одесское войско Евгений Борисов, на мать которого записано роскошное поместье в Испании на 3 млн евро, вывез за границу брата своего водителя.

Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача "Батальон Испания" на "УП".

Журналист заметил возле роскошного поместья водителя, который впоследствии сам решил преследовать съемочную группу.

©

Расследователи выяснили, что этим парнем является Николаев Игорь Михайлович, 2003 года рождения. Это родной брат водителя одесского военкома Борисова – Николаева Михаила.

Братья водителя одесского военного заметили в Испании / ©
Братья водителя одесского военного заметили в Испании

"Брат этого парня не просто водитель, а сотрудник Одесского областного ТЦК и СП. То есть старший брат работает водителем одесского военкома, а младшего брата зафиксировали в Испании за рулем машины матери военкома Борисова. Так у нас родилась версия, что младший брат — это испанский водитель одесского военного комиссара Борисова", – добавил автор расследования.

Источники журналистов в Госпогранслужбе сообщили, что Игорь Николаев получил загранпаспорт только в 2022 году уже во время полномасштабного вторжения. Пока он уже дважды покидал страну — на 4 месяца и на 5. Именно во время второго выезда журналисты и "поймали" Игоря Николаева в Испании.

"Парень уехал из Украины в Испанию как инвалид ІІІ группы. Для того чтобы ездить на авто матери военного комиссара", — говорит Ткач.

Николаев-старший уверял журналистов, что не знает, что его брат делает в Испании, но сказал, что он может покинуть территорию страны, потому что является лицом с инвалидностью.

Сам Евгений Борисов признал, что старший Николаев был его водителем, но два года назад. А младшего, Игоря, который ездит на машине, зарегистрированной на мать военкома, Борисов якобы не знает.

Напомним, СМИ показали роскошное имение и офис в Испании семьи одесского военкома Евгения Борисова. Сам Борисов все отрицает.

Впервые о том, что одесский военком владеет элитной недвижимостью в Испании, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в апреле этого года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2571
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация