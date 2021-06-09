Родные готовились к самому худшему: в Днепре спасли пациента с 100% поражением легких коронавирусом

Мужчина месяц пробыл в реанимации и сейчас понемногу выздоравливает.

В Днепре в больнице Мечникова медикам удалось спасти пациента, у которого диагностировали 100% поражения легких коронавируса. Мужчина почти месяц находился в реанимации.

Об этом рассказал главный врач больницы Сергей Рыженко.

"Анатолий из Днепровского района, села Николаевки, в тяжелом состоянии попал в больницу 7 мая и почти месяц находился в реанимационном отделении. Когда мы рассказали диагноз дочери мужчины, а она — медик, родные начали готовиться к самому худшему. Поражение легких было 100%", — рассказал Сергей Рыженко.

По его словам, Анатолий попробовал все: аппарат искусственной вентиляции легких, кислород в больших объемах и все необходимые лекарства для того, чтобы вылечиться.

"Счастье, что сегодня он сам дышит, держит давление, сердце бьется правильно. Это настоящий успех в нашей больнице Мечникова 100% поражения легких, фиброз, но человек живет, пройдет реабилитацию, и все будет хорошо", — поделился Сергей Рыженко .

Сейчас в COVID-отделении больницы Мечникова находятся 20 пациентов с коронавирусом, шестеро из них в тяжелом состоянии.

Напомним, что в Днепре в больнице имени Мечникова спасли роженицу с тяжелой формой коронавирусаи ее новорожденную дочь.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку