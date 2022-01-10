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В Одесской области бродячие животные покусали тело женщины, которая пропала еще в декабре

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В Одесской области бродячие животные покусали тело женщины, которая пропала еще в декабре

Фото: facebook.com/policesumy

Ее родные не заявляли об исчезновении, считая, что гражданка вернется сама.

В Килии Одесской области местные жители обнаружили недалеко от кладбища покусанное бродячими животными тело женщины.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание "Бессарабия Информ".

Как стало известно, женщина ушла из дома и не вернулась еще в середине декабря 2021 года. Ее родные не стали заявлять о пропаже, потому что считали, что гражданка вернется сама. 5 января 2022 года ее тело нашли на улице Кагульской в районе кладбища.

На теле женщины обнаружили следы укусов бродячих животных. Впоследствии судмедэксперты установили, что смерть гражданина наступила примерно 20 декабря. При этом нашли ее только спустя две недели.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.

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