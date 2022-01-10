В Одесской области бродячие животные покусали тело женщины, которая пропала еще в декабре

В Одесской области бродячие животные покусали тело женщины, которая пропала еще в декабре

Ее родные не заявляли об исчезновении, считая, что гражданка вернется сама.

В Килии Одесской области местные жители обнаружили недалеко от кладбища покусанное бродячими животными тело женщины.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание "Бессарабия Информ".

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Как стало известно, женщина ушла из дома и не вернулась еще в середине декабря 2021 года. Ее родные не стали заявлять о пропаже, потому что считали, что гражданка вернется сама. 5 января 2022 года ее тело нашли на улице Кагульской в районе кладбища.

На теле женщины обнаружили следы укусов бродячих животных. Впоследствии судмедэксперты установили, что смерть гражданина наступила примерно 20 декабря. При этом нашли ее только спустя две недели.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители.

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