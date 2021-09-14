"Родные не верили, что я выберусь "с того света": житель Буковины рассказал, как переболел "Дельтой"

"Родные не верили, что я выберусь "с того света": житель Буковины рассказал, как переболел "Дельтой"

Мужчина до сих пор находится в больнице под наблюдением медиков.

58-летний житель Черновицкой области Виталий заразился мутировавшим штаммом коронавируса "Дельта". Несколько дней мужчина был без сознания, почти две недели лежал в тяжелом состоянии в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Мужчина рассказал Molbuk.ua, как проходит его лечение от СOVID-штамма "Дельта" и как сейчас он себя чувствует.



"Сейчас мне лучше. Могу говорить и самостоятельно дышать, но последние две недели выпали из моей жизни. Честно говоря, мои родные не верили, что я выберусь "с того света", — рассказывает мужчина.



Одним из первых симптомов COVID-19 у мужчины была повышенная температура. Виталий сначала считал, что это простая простуда.



"Под вечер меня начало немного лихорадить, измерил температуру — повышена. 38 градусов была. Я выпил жаропонижающее и лег спать", — рассказывает мужчина.

Но на следующий день лихорадка не исчезла, к ней добавилось еще и головокружение.

"Думал, что это простуда, потому что перед этим в поле работал, на жаре, а потом сразу зашел в помещение с кондиционером. Но что-то неладное я заподозрил через два дня. Не исчезал ни запах, ни вкус", — рассказывает буковинец.



К плохому самочувствию присоединилось еще и расстройство желудка. Виталий уже знал, что это может быть симптомом нового штамма коронавируса.



"А уже на следующий день мне стало очень плохо. Самостоятельно дышать трудно не стало, хотел ехать сдавать ПЦР-тест ... Не успел. Внезапно стало плохо, жена вызвала скорую, госпитализировали", — говорит мужчина.

В больнице Виталия подключили к аппарату ИВЛ. Медики обнаружили, что были поражены легкие и вирус хорошо "разгулялся" за эти дни.



Сейчас Виталий не нуждается в ИВЛ и чувствует себя намного лучше, правда опасается осложнений, которые могут возникнуть после заболевания.



"Никому не желаю оказаться в больнице и еще в таком состоянии, как я. Мне то повезло, я выбрался. Но не всем, к сожалению, так везет", — добавил Виталий.

Хотя Виталий уже и не нуждается в искусственной вентиляции легких, но все же медики пока не спешат его выписывать домой.

Напомним, врач из Львова Тарас Жиравецький назвал назвал новый специфический симптом COVID-штамма "Дельта".

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