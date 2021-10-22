Родные умершего от коронавируса врача получили страховку от государства: какая сумма

Родные умершего от коронавируса врача получили страховку от государства: какая сумма

Семье врача, который умер от COVID-19 в Фонде соцстраха также выразили соболезнования.

Семье врача из Харьковской области, который умер от последствий коронавируса при исполнении профессиональных обязанностей, государство выплатило 1 млн 702 тыс. 500 грн.

Об этом говорится в сообщении на Фонда социального страхования.

Средства перечислил Фонд накануне, 21 октября. Там заверили, что семья их получит в течение нескольких банковских дней, а также выразили соболезнования близким и родным медика.

"Для семьи семейного врача из Харьковской области, который умер в результате инфицирования коронавируса SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования Украины сегодня профинансировал одноразовую страховую выплату за счет средств государственного бюджета в размере 1 млн 702 тысячи 500 гривен", — говорится в сообщении.

В Фонде напомнили, что выплаты осуществляются после завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов. Работники Фонда находятся на связи со всеми гражданами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы.

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"Всего по состоянию на сегодня ФССУ профинансировано государственные пособия в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" для семей 174 медицинских работников", — добавили в Фонде соцстраха.

Украинцы могут предотвратить тяжелое течение коронавируса, его последствия и смерть, в случае заражения. Это можно сделать благодаря вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, во Львове не смогли спасти 40-летнюю женщину — она была с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии. Несколько суток врачи боролись за ее жизнь и болезнь оказалась сильнее.

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