Родные узнали Сергея, как только тот вышел из автобуса: щемящая встреча через три года плена

Из плена 12 июня вернулся пограничник Сергей Дудко / © Суспільне

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В рамках обмена пленными 12 июня к родным вернулся пограничник Сергей Дудко.

Об этом пишет “Суспільне. Чернигов”.

25-летний пограничник провел в неволе более трех лет.

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В день обмена он вышел из автобуса, привезшего очередную группу освобожденных военнопленных.

На кадрах видео можно увидеть счастливую встречу семьи.

Сергея встретили тетя и два дяди, которые узнали о его возвращении именно сегодня, 12 июня.

«Привет, братец!» — встретили племянника родственники.

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Через несколько минут они успели рассказать парню, что его папа и мама живы и здоровы и ждут сына дома.

Черниговский пограничный отряд / © Суспільне

Что известно о пограничнике, освобожденном из плена РФ

Как узнали журналисты «Суспільного», пограничник Сергей Дудко защищал Мариуполь.

По словам пресс-секретаря Черниговского пограничного отряда Галины Шеховцовой, он попал в плен 12 апреля 2022 года из «Азовстали». Там Сергей служил в первом пограничном отряде.

Отметим, что Сергея встретили и украинские военные, связавшие ему флаг пограничного отряда.

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Напомним, обмены пленными между Россией и Украиной были согласованы в Стамбуле 2 июня 2025 года.

Раньше в рамках большого обмена пленными в Украину вернули группу тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Среди них — бойцы украинской армии, нацгвардейцы, пограничники.

А 10 июня во время очередного этапа обмена были уволены военнослужащие ВСУ, в том числе представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, СБС, пограничники, нацгвардейцы и представители Государственной специальной службы транспорта.

Россия заявила, что Украина якобы не готова «к ежедневным обменам», на что получила ответ от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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