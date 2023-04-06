Родные военнопленных могут получить денежную помощь в размере 100 тыс. грн: подробная инструкция

В случае отказа решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Родные военнопленных могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь от государства в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"За пленными военнослужащими, согласно законодательству Украины, сохраняются выплаты денежного довольствия в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия постоянного характера и другие его виды с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия, а также дополнительное вознаграждение в размере до 100 тысяч грн пропорционально участию в боевых действиях или осуществлению мер по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", — говорится в его сообщении.

Денежное обеспечение выплачивается членам семей военнослужащих в такой последовательности :

1. Жене (мужу), а в случае ее (его) отсутствия – совершеннолетним детям, проживающим вместе с военнослужащим;

2. Законным представителям (опекунам, попечителям) или усыновителям несовершеннолетних детей (лиц с инвалидностью с детства, независимо от их возраста);

3. Лицам, состоящим на содержании военнослужащих, или родителям равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.

Лубинец подчеркнул, что в случае письменного отказа одного из лиц от выплаты денежного довольствия его доля равномерно распределяется между другими лицами, имеющими право на ее получение.

Выплата денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения осуществляется со дня захвата военнослужащих в плен или заложники, а также интернирование в нейтральных государствах или исчезновение без вести, членам семей военнослужащих по их заявлению на имя командира (начальника, руководителя) воинской части (учреждения, организации).

К заявлению нужно дополнительно:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (пребывания);

справка о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);

копия свидетельства о браке (при наличии);

копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом контролирующему органу и имеют отметку в паспорте — копия страницы паспорта с такой отметкой ).

"Поданные документы командир (начальник, руководитель) воинской части (учреждения, организации) рассматривает в течение 15 дней и принимает решение о выплате или отказе в выплате денежного довольствия, о чем сообщается заявителю в письменной форме", — отметил Лубинец.

В случае отказа решение может быть обжаловано в судебном порядке.

"Если такое решение приняли из-за того, что документы были поданы не в полном объеме, заявитель вправе повторно обратиться к командиру (начальнику, руководителю) воинской части (учреждения, организации) ", — подчеркнул он.

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