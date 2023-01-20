Родом из Сум: появились подробности о упавшем в Броварах командире вертолета (фото)

Прощание с Александром Василенко состоится в Нежине, затем — в Сумах.

Командир воздушного судна — вертолета, упавшего в Броварах 18 января, родом из Сум.

Эту информацию подтвердила советница главы ОВА по медиа и информационной политике Алена Яцина, передает "Суспільне".

"Командиром воздушного судна — инструктором авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах был Александр Василенко. Он родом из Сум. Прощание с мужчиной состоится в Нежине, затем — в Сумах", — сообщила Яцина.

Фото: sum.hsc.gov.ua

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет ГСЧС. В катастрофе погибло высшее руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них – один ребенок. Маленькая Милана погибла вместе с мамой.

ТСН.ua собрал официальные комментарии и мнения экспертов относительно причин трагедии в Броварах.

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