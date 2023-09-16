Родственница главы Львовской ОВА причастна к бегству за границу почти 200 уклонистов — СМИ

34-летняя Наталья Муха оказалась близкой к семье главы ЛОВА Максима Козицкого. Именно она причастна к выезду через систему "Шлях" почти 200 мужчин призывного возраста, так и не вернувшихся в Украину.

Об этом стало известно из расследования NGL.media.

Так, издание утверждает, что между Наталией Мухой и руководителем Львовской ОВД Максимом Козицким действительно существует родственная связь. У Козицкого есть родной брат Степан, он женат на Ольге Козицкой (девичья фамилия – Муха). Так что Наталья Муха является женой родного брата Ольги Козицкой.

Отмечается, что эта связь была подтверждена через данные деклараций, реестр недвижимости и общие адреса проживания.

Судя по соцсетям Натальи Мухи и Ольги Козицкой, они достаточно близкие подруги. Наталья Муха также присутствует на совместных фото с Максимом и Степаном Козыцкими.

Сама Наталья Муха является руководителем николаевской организации "Просвита" и возглавляет николаевский народный театр "Хлеб". По информации, поступившей от "Просвита" и Общественной организации "Театр Хлеб" во Львовскую областную военную администрацию, которая выдавала разрешения на выезд, около 200 молодых мужчин призывного возраста покинули Украину и не вернулись. Наталья Муха не отвечала на звонки и сообщения, отправленные NGL.media с просьбами объяснить выявленные факты.

Отметим, что NGL.media исследовало использование системы "Шлях" и нашли сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к бегству из страны мужчин призывного возраста. Издание выяснило имена и фамилии 2248 мужчин, уехавших за разрешениями от Львовской ОВА и не вернувшихся.

По разным оценкам, такая "услуга" стоит на черном рынке 3000-5000 долларов с человека, поэтому речь идет о десятках миллионов долларов.

Напомним, военком объединенного районного ТЦК города Львова получил безумно дорогие подарки в обмен на неприкосновенность по мобилизации. Так, сын военкома получил подарок в виде недостроенного дома площадью 638 кв.м и придомовой территории в пгт Брюховичи Львовской области.

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