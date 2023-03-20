Родственница погибшего в ДТП с депутатом от "Слуги народа" Гевко: "Он его протянул 50 метров"

В семье погибшего мужчины указали на несколько обстоятельств, которые пока остаются неизвестными для родных жертвы аварии.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила одна из родственников погибшего.

"Насколько мне понятно, во время ДТП депутат протащил его около 50 метров. Обувь была в одной стороне, труп на пешеходе (пешеходном переходе – Ред.). Кроссовки были справа, труп слева, на большом расстоянии", — сообщила нам родственница погибшего.

По ее предположениям депутат мог ехать на большой скорости. "Есть основания считать, что скорость была большой. Машину побило радиатор поток (официально ни депутат, ни правоохранители пока не назвали скорость автомобиля – Ред.).

ДТП произошло в 19.30, труп лежал до часу ночи, пока приехали судмедэксперты и все-все. Когда мы стояли у умершего, депутат выразил свои соболезнования. Подождем, какую информацию осветят официально", — добавила родственница погибшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 19 марта, произошла автомобильная авария с участием народного депутата от партии "Слуга народа" Владимира Гевко. В результате ДТП скончался человек.

Позже в ДБР сообщили, что авария произошла на автодороге сообщением "Тернополь – Львов – Рава-Русская" в поселке Золочевского района Львовской области. Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, сбил пешехода.

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