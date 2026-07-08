Сергей Кононенко / © СБУ

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Родственники начальника Управления СБУ в Закарпатской области Сергея Кононенко в условиях полномасштабной войны стали владельцами десятков объектов недвижимости под Киевом, а общая рыночная стоимость имущества, оформленного на членов его семьи, может составить около 2 млн долларов.

Об этом говорится в журналистском расследовании hromadske.

По данным издания, начиная с 2021 года мать, сестра, тесть, теща и другие близкие родственники чиновника оформили на себя 23 таунхауса в двух коттеджных поселках в Киевской области. Значительная часть этой недвижимости была приобретена уже после начала полномасштабного вторжения России.

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Стоимость имущества оценивается примерно в $2 млн

Как отмечает hromadske, только рыночная стоимость 23 таунхаусов могла составить примерно 1 млн долларов. Кроме того, семье Кононенко принадлежат коммерческие объекты в центре Борисполя, оформленные на компанию, которая перешла в собственность его отца в 2021 году. Стоимость этой недвижимости журналисты также оценивают примерно в 1 млн долларов.

Отдельно журналисты обратили внимание на земельный участок вблизи элитного коттеджного поселка под Киевом, где находится недостроенный частный дом, который, по оценке экспертов, также имеет значительную стоимость.

Кто является настоящим владельцем имущества?

По информации hromadske, большинство земельных участков, на которых уже были построены таунхаусы, родственники чиновника приобрели по ценам, значительно отличающимся от рыночной стоимости аналогичной недвижимости. После оформления земельных участков члены семьи самостоятельно вводили дома в эксплуатацию.

Журналисты также установили, что коттеджные поселки, в которых была приобретена недвижимость, связаны с бориспольскими бизнесменами, с которыми, согласно данным расследования, Сергей Кононенко был знаком ещё задолго до назначения на нынешнюю должность.

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Председатель правления общественной организации «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик высказал предположение, что распределение закупок между различными родственниками может свидетельствовать о том, что реальным владельцем имущества является сам чиновник.

Что говорят в СБУ

В Службе безопасности Украины сообщили журналистам, что отец этого чиновника много лет занимался предпринимательской деятельностью, а его шурин работает топ-менеджером в сфере автомобильного дилерства.

В то же время, как отмечает hromadske, в спецслужбе не ответили на вопросы об источниках средств на приобретение недвижимости, стоимости таунхаусов, а также обстоятельств перехода в собственность семьи компании, на балансе которой находится офисный центр в Борисполе.

Что известно о Сергее Кононенко

Сергей Кононенко работал в СБУ по крайней мере с 2016 года, занимая различные должности, в частности, в Управлении спецслужбы в Киевской области.

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В 2019–2021 годах Кононенко перешел на работу в ГФС: сначала в качестве начальника управления внутренней безопасности, затем — в качестве заместителя руководителя киевского управления.

В 2022 году президент Владимир Зеленский назначил Кононенко руководителем СБУ в Кировоградской области. С 2024 года он возглавляет Управление СБУ в Закарпатской области.

Напомним, правоохранительные органы раскрыли преступную группу, присвоившую 27 млн грн, выделенных на гуманитарную помощь деоккупированным общинам Киевской области. Организатором коррупционной схемы оказался столичный адвокат.

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