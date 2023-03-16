Родственники экс-заместителя Службы внешней разведки Семочко имеют российские паспорта — СБУ

Ранее чиновник отрицал наличие российского гражданства у своей жены, ее дочери, сына и зятя, а также подал иск к журналистам, которые обнаружили этот факт.

Служба безопасности Украины подтвердила, что у ближайших родственников бывшего заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко есть российское гражданство. Ранее чиновник, до сих пор пытающийся возобновиться на службу в СВР через суд, отрицал это и даже подал иск к журналистам, которые обнаружили этот факт.

Об этом говорится в ответе СБУ на депутатское обращение, сообщает Bihus.Info.

По информации Службы безопасности, российские паспорта есть у жены Семочко Татьяны, ее дочери и сына от первого брака, а также зятя. СБУ опубликовала номера этих документов. У жены и зятя есть российские паспорта с теми же номерами, о которых журналисты сообщили в расследовании 2018 года. Остальные двое родственников имеют документы с новыми номерами.

Фото: bihus.info

После публикации расследования пятилетней давности, в котором говорилось о вероятной причастности Сергея Семочко к дефициту важных препаратов для людей, которым необходим диализ, журналисты проекта "Наші гроші" показали дорогие дома в Козине и автомобиль Land Cruiser, которые, по их информации, принадлежат тогдашнему заместителю председателя СВР, а также рассказали о его бизнесе в Крыму и российском гражданстве родственников.

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Семочко заявил, что его жена имеет только украинский паспорт, а также подал на журналистов в суд с требованием опровергнуть информацию, обнародованную в расследовании, в том числе и касающуюся российских паспортов.

В издании Bihus.Info напомнили, что Сергей Семочко до сих пор пытается возобновиться на службу в СВР, откуда его уволили через полгода после расследования, через суд. В январе этого года его дело приняла к рассмотрению Большая палата Верховного суда, где иск будут рассматривать 17 судей. Дата рассмотрения пока неизвестна.

Напомним, 12 апреля 2019 года на официальном сайте президента Украины появился указ за подписью Петра Порошенко об увольнении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

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