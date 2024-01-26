Родственники пленных не подтвердили особые приметы погибших в катастрофе Ил-76 — Координационный штаб

Координационный штаб подтвердил, что 65 украинских воинов из предоставленного россиянами списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках обмена.

Родственники украинских пленных из предоставленного РФ списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места падения самолета Ил-76 в Белгородской области, пока не нашли на обнародованных фрагментах тел особых примет, указывающих на их родных.

Об этом сообщил секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными Дмитрий Усов после встречи с родным и близкими украинских военнопленных.

Он также отметил, что российская сторона после неоднократных обращений Украины с большой задержкой предоставила список военнопленных, которых должны были обменять 24 января и которые якобы находились на борту Ил-76. По словам Усова, РФ сослалась на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.

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Координационный штаб подтвердил, что 65 украинских воинов из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках обмена.

В то же время, как отметил Усов, опрошенные родственники бойцов из упомянутого списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиакатастрофы, пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных.

Кто именно находился на борту Ил-76

Председатель Координационного штаба Кирилл Буданов подчеркнул, что в настоящее время отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто действительно находился на борту упомянутого самолета.

“Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время, версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает много вопросов”, — отметил начальник ГУР МОУ.

Представители Координационного штаба подчеркнули, что семьи военнопленных будут проинформированы о судьбе их родных, как только уполномоченные органы будут обладать четкой и достоверной информацией по этому поводу.

Координационный штаб настаивает на всестороннем и компетентном международном расследовании этого события и сделает все возможное, чтобы правда была установлена.

Напомним, военно-транспортный самолет ИЛ-76 разбился в Белгородской области 24 января. В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что на его борту могли быть как ракеты С-300, так и люди. Также известно, что в тот день должен был состояться один из самых больших обменов с начала полномасштабного вторжения.

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