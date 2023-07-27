Родственники пытались вывезти Porsche: суд арестовал имущество семьи экс-военкома Борисова (фото, видео)

Суд арестовал имущество семьи экс-военкома Борисова. Его родственники пытались вывезти Porsche.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По материалам расследования ГБР суд наложило арест на имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова и членов его семьи", – говорится в сообщении.

Среди арестованного имущества:

Земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области. Два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м. Домовладение в Одессе площадью 78,5 га. Две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе. Автомобиль Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска. Автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска. Автомобиль Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска. Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 2021 года выпуска. Автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска. Автомобиль Audi A6 1999 года выпуска и т.д.

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В то же время, пытаясь предотвратить дальнейшие правовые действия следствия, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу. Так, при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска.

Как установили работники ГБР, авто зарегистрировано на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу экс-военкома.

У следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретен противоправным путем. Авто изьъято. Замысел не удался.

Porsche Macan GTS 2016 года выпуска был остановлен в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" / Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, что против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало бывшего военкома, суд поместил его под стражу.

В ходе досудебного расследования бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также будут исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

Евгения Борисова подозревают:

в приобретении лицом, уполномоченным на исполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащего, совершенной в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет.

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