Родственники пытались вывезти Porsche: суд арестовал имущество семьи экс-военкома Борисова (фото, видео)

Пытаясь предотвратить дальнейшие правовые действия следствия, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу.
Суд арестовал имущество семьи экс-военкома Борисова. Его родственники пытались вывезти Porsche.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"По материалам расследования ГБР суд наложило арест на имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова и членов его семьи", – говорится в сообщении.
Среди арестованного имущества:
- Земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области.
- Два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м.
- Домовладение в Одессе площадью 78,5 га.
- Две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе.
- Автомобиль Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска.
- Автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска.
- Автомобиль Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска.
- Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 2021 года выпуска.
- Автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска.
- Автомобиль Audi A6 1999 года выпуска и т.д.
В то же время, пытаясь предотвратить дальнейшие правовые действия следствия, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу. Так, при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска.
Как установили работники ГБР, авто зарегистрировано на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу экс-военкома.
У следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретен противоправным путем. Авто изьъято. Замысел не удался.
Напомним, что против Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало бывшего военкома, суд поместил его под стражу.
В ходе досудебного расследования бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также будут исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.
Евгения Борисова подозревают:
- в приобретении лицом, уполномоченным на исполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);
- в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащего, совершенной в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);
- в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет.
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