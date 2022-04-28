Роды под взрывами: мама, родившая в первый день войны, рассказала, как спасала младенца

Украинка рассказала историю рождения ребенка под звуки взрывов и сопровождение новостей о войне.

Ирина Мазур с мужем с 15 февраля ждали появления сынишки, каждый день просыпались от ожидания, потому что срок рожать подходил. Тогда они еще не знали, что ждут сына. После обследования она будто чувствовала, что вечером нужно будет ехать рожать, это было на уровне ощущений.

Специально для ТСН.ua женщина рассказала историю родов и грудного вскармливания малышей в условиях войны.



Так и случилось, 24 февраля 2022 в 2 утра у нее начали отходить воды. Она полежала в ванной, и они решили ехать в роддом.

"Я стояла у окна, были схватки, поэтому опиралась на подоконник и в какой-то момент слышу взрывы и в пологом начинают дрожать окна. Я смотрю на мужа, а он на меня и мы не понимаем, что происходит, через несколько секунд он берет телефон и говорит: "В Украине началась война", — вспоминает женщина

Начались звонки от родных вместе со схватками и взрывами. Вторая часть родов была очень сложна, нам помогали рожать целым отделениями под сопровождение новостей.

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"В 11:45, 24 февраля в Киеве появился на свет наш первый сын. В первый день войны. Вечером того же дня нас попросили собрать вещи и быть готовыми спуститься в бомбоубежище. Это была первая эвакуация в роддоме, было очень тяжело уходить еще и с сыном на руках, я шла прямо на адреналине", — рассказала мама родившегося во время войны мальчика.

25 февраля семья приняла решение уехать из Киева.

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"12 часов по грунтовым дорогам были очень сложными, целый день ничего не ел, я пыталась его кормить, а он не брал груди, эта дорога была просто страшная. Мне разложили сзади сиденье и я очень просила мысленно и себя, и сына, чтобы он брал грудь. Роды были очень сложны и я боялась потерять молоко, потому что столько нервов и слез, в моей жизни, по-видимому, еще не было никогда. Я всю дорогу пыталась кормить сына молозивом через шприц, сквозь сон, потому что малыш спал почти всю дорогу. Знала, что эти капли для него очень важны. Смачивала ему губы молоком, молока еще не было, но все равно пыталась, чтобы хоть что-нибудь попало. Где-то после 7 часов в пути сын не просыпаясь, первый раз приложился и начал есть, во время движения в багажнике нашего авто. Замерла в неудобном положении, руки онимели, но я боялась шевельнувшихся тех 10 минут, что он ел. Я не сдавалась и каждые полчаса продолжала предлагать грудь. В тот вечер сын еще раз приложился и тоже в машине", — продолжает свой рассказ прежняя пора дельца.

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"Я постоянно повторяла себе, что мой организм знает как кормить, а ребенок знает как есть. Я сказала, что я кормить буду и молоко у меня будет, просто настроила себя. Ибо "немолочных" мам нет, я много об этом читала и знала, что молоко можно добыть даже год после окончания грудного вскармливания, поэтому старалась отгонять все страхи и знаю, что война не первая в мире, и люди выживали и выкармливали детей без всяких смесей", - так Ирина объясняет, что самое грудное молоко спасло жизнь ее ребенку.

ТСН.ua

Сына планировали назвать Мирославом, но в последние дни было какое-то ощущение, что должно быть другое имя. После родов ее муж зашел в палату и сказал, что назовем сына Мишей. Уже через полтора месяца у мужчины был день рождения и за столом семья вспомнила, что архангел Михаил считается защитником Киева.

"Так наш сын получил своего ангела хранитель, а мы своего", - рассказала женщина.

За второй месяц жизни Миша набрал 1 кг веса, имеет пухленькие ножки и много улыбается.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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