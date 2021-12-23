Роды под звуки сирены: в Закарпатье женщина чуть не родила в патрульном авто

Копы сопровождали роженицу в роддом.

Роды под звуки сирены. В Закарпатье женщина едва не родила в авто патрульных.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 23 декабря.

Отмечается, что с мольбой о помощи в Мукачево к правоохранителям обратился муж роженицы, у нее уже отошли воды. Рожать она хотела в ужгородской больнице, а это больше 40 километров пути.

Не теряя времени, копы двинулись в путь, а уже через несколько минут им навстречу прибыло подкрепление ужгородских правоохранителей, сопровождавших автомобиль в больницу. Женщина родила мальчика.

Напомним, в Закарпатской области 11-летняя девочка родила от 46-летнего сожителя своей матери. Роды прошли еще месяц назад, однако о них стало известно только сейчас. После рождения младенец попал в реанимацию, а его 11-летняя мать заболела коронавирусом.