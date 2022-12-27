Роды принимал собутыльник: в Кривом Роге женщина во время пьянки родила ребенка

В Кривом Роге женщина во время пьянки родила младенца. Роды у матери принял ее собутыльник.

Об этом сообщает Ювенальная превенция Кривого Рога.

По данным службы, жительница Кривого Рога во время беременности злоупотребляла алкоголем. Роды у нее начались во время попойки, их принял собутыльник. После этого пара вызвала медиков.

"Приехав за адресом, врачи обнаружили, что у ребенка сильное переохлаждение и он родился раньше срока. Родильницу вместе с новорожденным сразу же доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

В больнице женщина рассказала, что у нее уже есть взрослые дети, поэтому она отказалась от ребенка. Жизни младенца уже ничего не угрожает.

Фото: Ювенальная превенция Кривого Рога

Напомним, в Одессе спасли младенца, которого мать родила в катакомбах. Его во время пешего рейда обнаружили полицейские и вызвали медиков.

Также в Запорожье на строительной площадке обнаружили тело новорожденного младенца. Во время осмотра территории правоохранители обнаружили тело еще одного малыша.

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