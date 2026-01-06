Рокко пойдет пешком: перевозчик объяснил, почему скандального итальянца на границе не увезли домой

Граница (иллюстративная фотография) / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Поездка 53-летнего гражданина Италии по имени Рокко, по информации из соцсетей следовавшего в Россию транзитом через Украину, завершилась для него неожиданной высадкой без возможности обратного проезда. Компания AL-TRANS, осуществляющая регулярные пассажирские перевозки, официально заявила об отказе в дальнейшем обслуживать иностранца из-за его открытой поддержки российского диктатора.

Об этом компания сообщила в соцсетях.

«Отвечаем сразу на популярный вопрос. Рокко в Италию мы не повезем и другим не рекомендуем, пусть идет пешком! Наши автобусы уже в Венгрии, Рокко на борту нет», — сообщили в компании.

Скриншот по сообщению.

Конфликт получил огласку благодаря украинке Дарье Мельниченко, которая зафиксировала оскорбительные высказывания в адрес граждан Украины со стороны итальянца и публично подняла вопрос о целесообразности его пребывания в стране.

В компании-перевозчике выразили восхищение позицией девушки и поблагодарили ее за бдительность, которая помогла «отфильтровать» пассажира с пророссийскими взглядами.

Скриншот по сообщению.

Пока судьба итальянского фаната Путина остается неизвестной, поскольку перевозчик не только отказал ему в услугах, но и рекомендовал коллегам по рынку не брать мужчину на борт.

Напомним, Сеть всколыхнула история, развернувшаяся в рейсовом автобусе сообщением Италия — Украина. Гражданин Италии, одетый в подаренную украинской любимой вышиванку, публично восхвалял военного преступника Путина и оскорблял Украину. Однако он не учел одного: рядом ехала украинка, решившая не оставлять это безнаказанным.

Также из-за этой новости украинцы создали немало мемей.