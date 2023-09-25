Роковая охота: на Львовщине мужчина случайно застрелил своего племянника

Во Львовской области во время охоты застрелили мужчину. Случай произошел в Стрыйском районе, на территории лесного массива. Погибший – 38-летний львовянин.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Львовской области.

Как установили следователи местного отдела полиции, во время охоты 63-летний житель города Сколе произвел выстрел из охотничьего карабина "Сайга", попав в своего племянника.

"По словам охотника, он с родственником охотился за дичью, но в темноте перепутал его со зверем. Пуля попала мужчине в шею, причинив телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении полиции.

По факту следователи открыли уголовное производство за убийство по неосторожности (ч.1 ст.119 УКУ). Виновнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Охотник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Также правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование оружие, из которого был произведен смертельный выстрел.

Напомним, в Харьковской области застрелили известного полтавского хирурга Романа Ростовского. Мужчина находился на охоте со знакомыми, а один из них случайно попал ему в голову.