Роковая охота: в Черкасской области мужчина случайно застрелил товарища

Пострадавший скончался в больнице.
В селе Гарбузин после охоты в больнице скончался мужчина. Пострадавший получил серьезные ранения.
Об этом сообщили в полиции Черкасской области.
61-летний охотник во время разложения оружия случайно выстрелил из собственного гладкоствольного ружья ИЖ-27 и попал в 64-летнего знакомого.
Пострадавшего с ранением живота, правого бедра и левой руки сразу доставили в местную больницу, однако во время проведения реанимационных мероприятий он скончался.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УК (Убийство по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. Следствие продолжается.
Напомним, в Харьковской области застрелили известного полтавского хирурга Романа Ростовского. Мужчина находился на охоте со знакомыми, а один из них случайно попал ему в голову.
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