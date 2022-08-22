Роковая поездка: в Хмельницкой области водитель мотоцикла отправил на тот свет своего пассажира

Проверка показала, что 21-летний мотоциклист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью вблизи с. Бытовцы Староконстантиновской тергромады.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

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21-летний житель с. Костянец, управляя мотоциклом "Лифан", не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 16-летний пассажир мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один 18-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в местную больницу.

Водителю оказали медицинскую помощь без госпитализации. Проверка показала, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Ровенской области мотоциклист сбил ехавшую на велосипеде пятилетнюю девочку.

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