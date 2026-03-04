Роковая ревность: в Николаевской области мужчина в СОЧ до смерти забил сожительницу деревянной битой

Николаевская область / © Полиция Николаевской области

В Синюшинобридской общине Николаевской области произошло убийство 24-летней женщины. Это произошло вечером 2 марта. Подозреваемым оказался 33-летний гражданский мужчина погибшей — военнослужащий, самовольно оставивший часть.

Об этом пишет полиция Николаевской области.

Инцидент начался со звонка на спецлинию 102. В отдел полиции обратился 33-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его гражданская жена поздно вечером вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения и с многочисленными телесными повреждениями. По его словам, женщина ничего не объяснила, легла спать, а впоследствии скончалась от полученных травм.

Однако в ходе осмотра места происшествия и проведения следственных действий правоохранители поняли, что заявитель говорит неправду.

Какая настоящая причина преступления

Следователи установили, что к смерти 24-летней женщины причастен именно тот, кто вызвал правоохранителей.

Выяснилось, что сожитель того вечера был в состоянии алкогольного опьянения. На фоне ревности между ними вспыхнула ссора.

В ходе конфликта фигурант схватил деревянную биту и нанес женщине многочисленные удары по всему телу. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Материалы дела / © Полиция Николаевской области

Поняв, что натворил, мужчина попытался скрыть следы преступления. Он тщательно спрятал окровавленную одежду, постельное белье и самое битое, после чего позвонил в полицию с вымышленной легендой о неизвестных нападающих на улице.

Полицейские нашли и изъяли все доказательства, включая мобильные телефоны и орудия убийства, которые сейчас направлены на экспертизу.

Правоохранители задержали фигуранта. Пока ему официально сообщено о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения. За совершенное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

