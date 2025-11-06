ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Роковое спасение: в Тернопольской области погибли работники предприятия

Полиция установила, что один из мужчин не выходил на связь, а другой решил проверить, что произошло. Однако работник поскользнулся на лестнице.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Полиция на месте трагедии

В Тернопольской области на предприятии погибли работники.

Об этом сообщили в полиции региона.

Выяснилось, что оба погибших официально трудоустроены на предприятии и работали уже длительное время.

«29-летний житель села Ворвулинцы, выполняя свою работу, спустился в помещение для смазки механизма зерносушильной машины. Коллеги забили тревогу, когда он долго не поднимался. 41-летний житель села Свидова бросился помочь. Спустился в яму, но вдруг начал подниматься и упал со ступени вниз. Спасатели подняли обоих уже мертвыми», — говорится в сообщении.

Тела погибших отправлены на экспертизу, которая определит причину их смерти. Предварительно к трагедии могло привести отравление неизвестными испарениями или газами.

По этому факту начато уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей.

