- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 303
- Время на прочтение
- 1 мин
Роковое спасение: в Тернопольской области погибли работники предприятия
Полиция установила, что один из мужчин не выходил на связь, а другой решил проверить, что произошло. Однако работник поскользнулся на лестнице.
В Тернопольской области на предприятии погибли работники.
Об этом сообщили в полиции региона.
Выяснилось, что оба погибших официально трудоустроены на предприятии и работали уже длительное время.
«29-летний житель села Ворвулинцы, выполняя свою работу, спустился в помещение для смазки механизма зерносушильной машины. Коллеги забили тревогу, когда он долго не поднимался. 41-летний житель села Свидова бросился помочь. Спустился в яму, но вдруг начал подниматься и упал со ступени вниз. Спасатели подняли обоих уже мертвыми», — говорится в сообщении.
Тела погибших отправлены на экспертизу, которая определит причину их смерти. Предварительно к трагедии могло привести отравление неизвестными испарениями или газами.
По этому факту начато уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей.
Напомним, в Николаеве задержана мать — она оставила в квартире без присмотра маленьких детей, они умерли.