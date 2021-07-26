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Роковой поворот шеи: в Чернигове массажистку подозревают в убийстве пациентки

Роковой поворот шеи: в Чернигове массажистку подозревают в убийстве пациентки

pixabay.com

Пациентка умерла в местной больнице.

В Чернигове местную жительницу подозревают в убийстве по неосторожности.

Об этом сообщили в прокуратуре Черниговской области.

Установлено, что подозреваемая по месту своего проживания, во время проведения массажа тела, ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей. Резкие движения вызвали у клиента телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.

Как сообщает прокуратура, пациентка умерла в неврологическом отделении одной из больниц Чернигова.

В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз, согласно выводам которых вышеуказанные телесные повреждения, причиненные подозреваемым, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей.

Напомним, что в Харькове пациентке, у которой заподозрили злокачественную опухоль, во время операции ампутировали правую молочную железу. Женщина утверждает, что разрешения на это врачам не давала и медики обещали удалить только небольшую часть новообразования.

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