Роль F-16, удары по НПЗ РФ и экономическое давление на Россию: генерал Ходжес о путях до завершения войны

Генерал Ходжес считает, что победа Украины возможна при четкой позиции США и Европы, эффективном использовании F-16 и игнорировании ядерных угроз Кремля, а иногда и советов Вашингтона.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью РБК-Украина поделился своим мнением о ключевых аспектах российско-украинской войны, в частности о перспективах использования истребителей F-16, условиях завершения войны, ядерных угрозах Кремля и ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам.

ТСН.ua собрал главные заявления Ходжеса.

Когда закончится война в Украине

Ходжес считает, что начавшаяся Россией война в Украине закончится тогда, когда президент-диктатор Владимир Путин поймет, что не может победить. Тем временем, западные партнеры должны объединить все усилия в помощи Киеву.

По словам генерала, лучший способ обеспечить это, чтобы США и Германия заявили, что "мы хотим, чтобы Украина победила, мы будем делать все необходимое".

"Не "так долго, как это нужно", это пустые слова, а "чего бы это ни стоило", мы сделаем все, чтобы помочь Украине выиграть. Это приведет к тому, что у Украины будет возможность выбросить российские силы из Крыма", – подчеркнул американский генерал.

Ходжес также добавил, что нужно противостоять Москве в сфере экономики. Ведь санкции – мощные, но их не выполняют должным образом.

"Слишком много всего из Китая, Ирана и Северной Кореи все еще поступает в Россию, слишком много украденной пшеницы, которая идет из России, которую они забрали из Украины, и которая идет на экспорт. Когда все это будет сделано, тогда Владимир Путин поймет, что он проиграл. Вот когда это закончится", — отмечает генерал.

Украина имеет право защищать себя любой ценой

Ходжес считает, что Украина должна игнорировать призывы из Вашингтона прекратить удары дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Украина должна атаковать любую цель, которую она хочет атаковать как часть защиты своего народа и своей территории", — сказал он.

Он был смущен, когда увидел, что советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и другие представители правительства США сказали, что Украина не должна атаковать российские НПЗ.

"Я призывал бы украинское правительство не учитывать это, и кажется, что в последние несколько недель это действительно исчезло, потому что это была плохо продуманная политика. И я не слышу, чтобы об этом дальше говорили", — заметил Ходжес.

Россия будет охотиться за F-16 в Украине

Бывший командующий армией США в Европе также уверен, что украинские пилоты на F-16 будут одними из лучших, однако ключевым вопросом будет то, как именно ВВС Украины будут использовать эти самолеты против российских целей.

"Конечно, россияне будут искать F-16. Они с нетерпением будут стремиться продемонстрировать, что могут сбить F-16, что, конечно, неизбежно произойдет в какой-то момент. Поэтому я бы представил, что ВВС Украины будут искать способы укрепить уверенность использования F-16 против российского ПВО", — сказал Ходжес.

В то же время Ходжес отметил, что количество F-16 не будет бесчисленным, и они не смогут летать круглосуточно из-за необходимости обслуживания.

"Я думаю, что мы, вероятно, увидим постепенное их использование, по мере того, как Украина будет становиться уверенной в том, как лучше использовать эти самолеты", — добавил он.

Ядерные угрозы Кремля

Ходжес также считает, что все звучащие из Кремля ядерные заявления не имеют реальной угрозы. Впрочем, отмечает он, нельзя сказать, что шансы для этого равны 0.

"Я думаю, что все больше и больше людей осознают, что угрозы России по поводу использования ядерного оружия - это только угрозы. Я не хочу сказать, что это нулевые шансы, потому что Россия имеет тысячи единиц ядерного оружия, и их явно не беспокоит, сколько людей они убивают даже своих, но я не вижу для них преимущества в том, чтобы использовать ядерное оружие. И особенно если Россия сама не подвергается прямому нападению со стороны НАТО", - объяснил он.

Россияне осознают, что их ядерное оружие наиболее эффективно. Впрочем, тогда, когда они на самом деле не используют ее, а лишь угрожают использованием, добавил Ходжес. Ведь в РФ видят, как США, Германия, а также некоторые другие сомневаются.

"Мы сами себя сдерживаем, потому что мы обеспокоены этой эскалацией. Кажется, что мы наконец-то начинаем это проходить. Ключевым будет, когда США и Германия наконец-то скажут, что мы хотим, чтобы Украина победила, что в наших интересах, чтобы Украина победила Россию. Когда у вас есть четко определенный стратегический результат — тогда вы можете иметь гораздо лучшие, эффективные политические решения", — добавил американский генерал.

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